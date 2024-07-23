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鉅亨速報

盤後速報 - 佐登-KY(4190)下週(7月30日)除息1.01元，預估參考價47.09元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05

佐登-KY(4190-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.01元。

以今日(7月23日)收盤價48.10元計算，預估參考價為47.09元，息值合計為1.01元，股息殖利率2.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

佐登-KY(4190-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為美容美體產品。美容美體SPA課程。近5日股價下跌3.89%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/30 48.10 1.00534 2.09% 0.0
2023/04/27 95.5 0.99133 1.04% 0.0
2022/04/21 71.4 3.5 4.9% 0.0
2021/07/08 77.9 2.0 2.57% 0.0
2020/07/20 81.0 4.0 4.94% 0.0

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