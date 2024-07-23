盤後速報 - 佐登-KY(4190)下週(7月30日)除息1.01元，預估參考價47.09元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05
佐登-KY(4190-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.01元。
以今日(7月23日)收盤價48.10元計算，預估參考價為47.09元，息值合計為1.01元，股息殖利率2.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
佐登-KY(4190-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為美容美體產品。美容美體SPA課程。近5日股價下跌3.89%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/30
|48.10
|1.00534
|2.09%
|0.0
|2023/04/27
|95.5
|0.99133
|1.04%
|0.0
|2022/04/21
|71.4
|3.5
|4.9%
|0.0
|2021/07/08
|77.9
|2.0
|2.57%
|0.0
|2020/07/20
|81.0
|4.0
|4.94%
|0.0
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