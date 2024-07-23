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鉅亨速報

盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.16%，總成交額60.47億

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 12:04

台股今日光電業類股表現強勁，23日12:04相關指數上漲2.16%，總成交額60.47億元，大盤占比7.56%。

該產業上漲家數26、下跌家數17、平盤家數5。領漲個股萬達光電(5220-TW)23日11:53股價上漲2.45元，報27.05元，漲幅9.96%。

光電類指數近5日下跌6.36%，櫃買市場加權指數下跌5.23%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 光電類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -6.36% -5.23%
近一月 +1.7% -2.44%
近三月 +18.38% +11.59%
近六月 +32.88% +13.4%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22792.092.40%
萬達光電27.059.96%

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