盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.16%，總成交額60.47億
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 12:04
台股今日光電業類股表現強勁，23日12:04相關指數上漲2.16%，總成交額60.47億元，大盤占比7.56%。
該產業上漲家數26、下跌家數17、平盤家數5。領漲個股萬達光電(5220-TW)23日11:53股價上漲2.45元，報27.05元，漲幅9.96%。
光電類指數近5日下跌6.36%，櫃買市場加權指數下跌5.23%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|光電類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-6.36%
|-5.23%
|近一月
|+1.7%
|-2.44%
|近三月
|+18.38%
|+11.59%
|近六月
|+32.88%
|+13.4%
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