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鉅亨速報

盤中速報 - 觀光事業類股表現強勁，漲幅2.12%，總成交額3.83億

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 10:04

台股今日觀光餐旅類股表現強勁，23日10:04相關指數上漲2.12%，總成交額3.83億元，大盤占比0.21%。

該產業上漲家數17、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股雄獅(2731-TW)23日10:03股價上漲8元，報156.5元，漲幅5.39%。

觀光事業近5日下跌3.56%，集中市場加權指數下跌6.79%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 觀光事業 集中市場加權指數
近一週 -3.56% -6.79%
近一月 -6.77% -4.28%
近三月 -1.96% +14.66%
近六月 +1.42% +24.93%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22700.911.99%
雄獅156.55.39%

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