盤中速報 - 觀光事業類股表現強勁，漲幅2.12%，總成交額3.83億
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 10:04
台股今日觀光餐旅類股表現強勁，23日10:04相關指數上漲2.12%，總成交額3.83億元，大盤占比0.21%。
該產業上漲家數17、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股雄獅(2731-TW)23日10:03股價上漲8元，報156.5元，漲幅5.39%。
觀光事業近5日下跌3.56%，集中市場加權指數下跌6.79%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|觀光事業
|集中市場加權指數
|近一週
|-3.56%
|-6.79%
|近一月
|-6.77%
|-4.28%
|近三月
|-1.96%
|+14.66%
|近六月
|+1.42%
|+24.93%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 尖點(8021)大漲7.23%，報36.35元
- 盤中速報 - 航 運 業類股表現強勁，漲幅2.01%，總成交額37.16億
- 盤中速報 - 宏旭-KY(2243)大跌7.96%，報26元
- 盤中速報 - 達麗(6177)股價拉至漲停，漲停價73.3元，成交10,334張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇