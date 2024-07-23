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鉅亨速報

盤中速報 - 其 他類股表現強勁，漲幅2.05%，總成交額45.89億

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 11:19

台股今日其他業類股表現強勁，23日11:19相關指數上漲2.05%，總成交額45.89億元，大盤占比1.93%。

該產業上漲家數37、下跌家數10、平盤家數4。領漲個股台火(9902-TW)23日11:18股價上漲1.8元，報19.85元，漲幅9.97%。

其 他近5日下跌1.87%，集中市場加權指數下跌6.79%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 其 他 集中市場加權指數
近一週 -1.87% -6.79%
近一月 -1.29% -4.28%
近三月 +2.69% +14.66%
近六月 +4.32% +24.93%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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