盤中速報 - 其 他類股表現強勁，漲幅2.05%，總成交額45.89億
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 11:19
台股今日其他業類股表現強勁，23日11:19相關指數上漲2.05%，總成交額45.89億元，大盤占比1.93%。
該產業上漲家數37、下跌家數10、平盤家數4。領漲個股台火(9902-TW)23日11:18股價上漲1.8元，報19.85元，漲幅9.97%。
其 他近5日下跌1.87%，集中市場加權指數下跌6.79%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|其 他
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.87%
|-6.79%
|近一月
|-1.29%
|-4.28%
|近三月
|+2.69%
|+14.66%
|近六月
|+4.32%
|+24.93%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 應廣(6716)大漲7.34%，報117元
- 盤中速報 - 大量(3167)股價拉至漲停，漲停價70.6元，成交4,832張
- 盤中速報 - 志聖(2467)大漲9.53%，報235.5元
- 盤中速報 - 慧洋-KY(2637)大漲7.09%，報69.5元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇