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鉅亨速報

盤中速報 - 零組件業類股表現強勁，漲幅2.22%，總成交額34.98億

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:19

台股今日電子零組件業類股表現強勁，23日09:19相關指數上漲2.22%，總成交額34.98億元，大盤占比7.88%。

該產業上漲家數89、下跌家數8、平盤家數2。領漲個股佳必琪(6197-TW)23日09:19股價上漲8.5元，報181.5元，漲幅4.91%。

零組件業近5日下跌7.52%，集中市場加權指數下跌6.79%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 零組件業 集中市場加權指數
近一週 -7.52% -6.79%
近一月 -3.71% -4.28%
近三月 +12.86% +14.66%
近六月 +16.5% +24.93%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22697.251.98%
佳必琪178.53.18%

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