盤中速報 - 零組件業類股表現強勁，漲幅2.22%，總成交額34.98億
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:19
台股今日電子零組件業類股表現強勁，23日09:19相關指數上漲2.22%，總成交額34.98億元，大盤占比7.88%。
該產業上漲家數89、下跌家數8、平盤家數2。領漲個股佳必琪(6197-TW)23日09:19股價上漲8.5元，報181.5元，漲幅4.91%。
零組件業近5日下跌7.52%，集中市場加權指數下跌6.79%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|零組件業
|集中市場加權指數
|近一週
|-7.52%
|-6.79%
|近一月
|-3.71%
|-4.28%
|近三月
|+12.86%
|+14.66%
|近六月
|+16.5%
|+24.93%
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