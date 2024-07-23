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鉅亨速報

盤中速報 - 國產(2504)大漲7.18%，報51.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:55

國產(2504-TW)23日09:55股價上漲3.45元，報51.5元，漲幅7.18%，成交8,375張。

國產(2504-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為預拌混凝土。不動產買賣.出租。

近5日股價上漲4.46%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+10,123 張
  • 外資買賣超：+24,752 張
  • 投信買賣超：-13,630 張
  • 自營商買賣超：-999 張
  • 融資增減：-653 張
  • 融券增減：+14 張

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