盤中速報 - 國產(2504)大漲7.18%，報51.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:55
國產(2504-TW)23日09:55股價上漲3.45元，報51.5元，漲幅7.18%，成交8,375張。
國產(2504-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為預拌混凝土。不動產買賣.出租。
近5日股價上漲4.46%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+10,123 張
- 外資買賣超：+24,752 張
- 投信買賣超：-13,630 張
- 自營商買賣超：-999 張
- 融資增減：-653 張
- 融券增減：+14 張
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