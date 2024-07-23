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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造類股表現強勁，漲幅3.21%，總成交額7.89億

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:19

台股今日建材營造業類股表現強勁，23日09:19相關指數上漲3.21%，總成交額7.89億元，大盤占比1.78%。

該產業上漲家數50、下跌家數4、平盤家數1。領漲個股國產(2504-TW)23日09:19股價上漲3.05元，報51.1元，漲幅6.35%。

建材營造近5日下跌0.81%，集中市場加權指數下跌6.79%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 建材營造 集中市場加權指數
近一週 -0.81% -6.79%
近一月 +5.7% -4.28%
近三月 +17.01% +14.66%
近六月 +53.93% +24.93%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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