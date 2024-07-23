盤中速報 - 建材營造類股表現強勁，漲幅3.21%，總成交額7.89億
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:19
台股今日建材營造業類股表現強勁，23日09:19相關指數上漲3.21%，總成交額7.89億元，大盤占比1.78%。
該產業上漲家數50、下跌家數4、平盤家數1。領漲個股國產(2504-TW)23日09:19股價上漲3.05元，報51.1元，漲幅6.35%。
建材營造近5日下跌0.81%，集中市場加權指數下跌6.79%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.81%
|-6.79%
|近一月
|+5.7%
|-4.28%
|近三月
|+17.01%
|+14.66%
|近六月
|+53.93%
|+24.93%
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