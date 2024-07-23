盤中速報 - 生技醫療類股表現強勁，漲幅2.04%，總成交額15.37億
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:49
台股今日生技醫療業類股表現強勁，23日09:49相關指數上漲2.04%，總成交額15.37億元，大盤占比1.35%。
該產業上漲家數35、下跌家數8、平盤家數3。領漲個股光麗-KY(6431-TW)23日09:48股價上漲1.55元，報18.3元，漲幅9.25%。
生技醫療近5日下跌2.1%，集中市場加權指數下跌6.79%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|生技醫療
|集中市場加權指數
|近一週
|-2.1%
|-6.79%
|近一月
|+4.79%
|-4.28%
|近三月
|+17.71%
|+14.66%
|近六月
|+17.04%
|+24.93%
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