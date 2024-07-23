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鉅亨速報

盤中速報 - 生技醫療類股表現強勁，漲幅2.04%，總成交額15.37億

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:49

台股今日生技醫療業類股表現強勁，23日09:49相關指數上漲2.04%，總成交額15.37億元，大盤占比1.35%。

該產業上漲家數35、下跌家數8、平盤家數3。領漲個股光麗-KY(6431-TW)23日09:48股價上漲1.55元，報18.3元，漲幅9.25%。

生技醫療近5日下跌2.1%，集中市場加權指數下跌6.79%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 生技醫療 集中市場加權指數
近一週 -2.1% -6.79%
近一月 +4.79% -4.28%
近三月 +17.71% +14.66%
近六月 +17.04% +24.93%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22690.341.95%
光麗-KY18.39.25%

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