娃哈哈內部矛盾以「逼宮」成功告終！專家直指宗馥莉勝出有兩大關鍵

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 15:55

中國娃哈哈集團創辦人兼董事長宗慶後之女宗馥莉辭職風波周一 (22 日) 終於落幕，該集團發出正式聲明稱宗馥莉將繼續履行娃哈哈相關管理職責，以確保公司平穩發展，但在網上喧騰近一周的這起風波，也讓外界好奇娃哈哈內部矛盾是如何獲得解決，非最大股東的宗馥莉又是如何奪回權力。

專家認為宗馥莉的「逼宮策略」成功，娃哈哈的股東做出了一定程度的妥協。宗馥莉之所以成功，一方面贏在輿論效應，一方面也贏在自身與娃哈哈業務的深度參與，宗馥莉在娃哈哈的地位算是穩住了。

此外，不管曾挑戰宗馥莉的對手是誰，如今願意坐下來協商，必然因為宗馥莉手上有他們沒有、但非常需要的東西。

首先，眾多生產商或被宗馥莉控制，跟娃哈哈集團無股權關係。宗馥莉此前僅請辭集團職務。根據企查查資訊，娃哈哈集團是一家小微企業，且娃哈哈集團不等於娃哈哈關係企業，也不是全系企業掌門人，一些冠名「娃哈哈」、使用其商標的公司，與娃哈哈集團不存在隸屬關係。

在生產商中，值得一提的是一家產能很大的企業—宏勝飲料集團有限公司 (下稱宏勝)，該公司被外界普遍認為是宗馥莉實質控制的企業，很可能也跟娃哈哈集團沒有任何股權關係。宏勝有兩個股東恆楓貿易有限公司和浙江恆楓投資有限公司，前者持股高達 98%，後者是宗馥莉的獨資企業。

第二，娃哈哈集團未控股任何娃哈哈關係企業，大盤在宗馥莉手上。根據企查查資訊，娃哈哈集團總共只持股 12 家 (存續) 企業且持股不到 5 成，宗馥莉個人則在其中的杭州娃哈哈食品有限公司等 5 家企業中，以間接形式至少持股 51%。股權不等於經營權，但更多的股份往往有利於持股人實控或經營企業。

另外 6 家企業的大股東則都是盛佳集團有限公司或是恆楓貿易。6 家股東資訊清晰的企業中，娃哈哈集團僅在涪陵娃哈哈占股超過宗馥莉。即使不考慮身份不明的企業股東，在娃哈哈關係企業中，宗馥莉持股企業數量至少是娃哈哈集團的 10 倍以上，且後者未能控股任何一家企業。

若恆楓貿易等境外企業確實是宗馥莉的代言人，宗馥莉便實質控制 12 家娃哈哈集團參股企業中的 11 家，以及其他更多的娃哈哈關系企業，實力輾壓集團。

某種意義上來看，娃哈哈關關係企業的主要連接點是宗馥莉，而非娃哈哈集團。

今天宗馥莉與集團之爭，似乎是在複刻她父親多年前在「達娃之爭」的那波操作。當時，被法國達能控股的合資公司像極今天的娃哈哈集團，在產能方面不佔優勢。若說當年的合資公司存在被架空的情形，今天的娃哈哈集團也像一個空架子。宗馥莉則像她父親當年一樣，控股了娃哈哈關係企業中更多產能，且可以使用娃哈哈的商標，或許這也是現在宗馥莉不落下風的重要原因。

但專家認為，宗馥莉雖未控制娃哈哈的商標擁有權，仍須思考要靠什麼實質控制娃哈哈。

北京孟真律師事務所律師丁偉峰表示，娃哈哈集團作為娃哈哈商標的擁有權人，有權自行決定授權第三方使用商標的權利範圍、地域範圍、時間等等。宗馥莉控股企業能使用娃哈哈商標等情況，必須依據其簽訂的授權書或授權合約，但一般商標授權合約中對授權時間進行約定，娃哈哈集團若違反授權合約隨意收回使用權，可能會承擔相應的違約責任。

雖然股份加上商標使用權加上產品研發和產能，宗馥莉的優勢相當明顯，但其中也有不確定因素，像是與集團的商標使用協定是否足夠有利於宗馥莉。