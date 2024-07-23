盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現強勁，漲幅2.49%，總成交額2.31億
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:19
台股今日建材營造業類股表現強勁，23日09:19相關指數上漲2.49%，總成交額2.31億元，大盤占比1.88%。
該產業上漲家數16、下跌家數12、平盤家數2。領漲個股鑫龍騰(3188-TW)23日09:19股價上漲4.15元，報45.7元，漲幅9.99%。
建材營造股價指數近5日上漲6.58%，櫃買市場加權指數下跌5.23%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+6.58%
|-5.23%
|近一月
|+13.09%
|-2.44%
|近三月
|+23.43%
|+11.59%
|近六月
|+67.91%
|+13.4%
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