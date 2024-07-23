search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現強勁，漲幅2.49%，總成交額2.31億

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:19

台股今日建材營造業類股表現強勁，23日09:19相關指數上漲2.49%，總成交額2.31億元，大盤占比1.88%。

該產業上漲家數16、下跌家數12、平盤家數2。領漲個股鑫龍騰(3188-TW)23日09:19股價上漲4.15元，報45.7元，漲幅9.99%。

建材營造股價指數近5日上漲6.58%，櫃買市場加權指數下跌5.23%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 建材營造股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +6.58% -5.23%
近一月 +13.09% -2.44%
近三月 +23.43% +11.59%
近六月 +67.91% +13.4%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22697.251.98%
鑫龍騰45.79.99%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
鑫龍騰

78.26%

勝率

#波段上揚股

偏強
鑫龍騰

78.26%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty