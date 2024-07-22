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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈里伯頓(HAL-US)EPS預估下修至3.24元，預估目標價為45.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 22:15

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對哈里伯頓(HAL-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.3元下修至3.24元，其中最高估值3.46元，最低估值3元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.46(3.46)4.34.953.77
最低值3(3)3.223.523.77
平均值3.24(3.26)3.714.273.77
中位數3.24(3.3)3.734.183.77

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值245.14億269.60億283.45億258.09億
最低值233.38億242.53億248.73億258.09億
平均值238.30億253.29億268.75億258.09億
中位數237.35億252.65億268.77億258.09億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.29-3.341.631.732.92
營業收入224.08億144.45億152.95億202.97億230.18億

詳細資訊請看美股內頁：
哈里伯頓(HAL-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSHAL

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