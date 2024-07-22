鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈里伯頓(HAL-US)EPS預估下修至3.24元，預估目標價為45.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 22:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對哈里伯頓(HAL-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.3元下修至3.24元，其中最高估值3.46元，最低估值3元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.46(3.46)
|4.3
|4.95
|3.77
|最低值
|3(3)
|3.22
|3.52
|3.77
|平均值
|3.24(3.26)
|3.71
|4.27
|3.77
|中位數
|3.24(3.3)
|3.73
|4.18
|3.77
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|245.14億
|269.60億
|283.45億
|258.09億
|最低值
|233.38億
|242.53億
|248.73億
|258.09億
|平均值
|238.30億
|253.29億
|268.75億
|258.09億
|中位數
|237.35億
|252.65億
|268.77億
|258.09億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.29
|-3.34
|1.63
|1.73
|2.92
|營業收入
|224.08億
|144.45億
|152.95億
|202.97億
|230.18億
詳細資訊請看美股內頁：
哈里伯頓(HAL-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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