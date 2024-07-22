鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.74億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:15

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；Arweave(AR)24小時漲幅7.74%；Loom Network(LOOM)24小時漲幅4.98%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；PowerPool(CVP)24小時跌幅18.5%；BETA(BETA)24小時跌幅19.4%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅58.7%；Mdex(MDX)近一週漲幅53.8%；WRX(WRX)近一週漲幅17%。