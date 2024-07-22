鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.31億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達30.2%

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:15

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅30.2%；Mdex(MDX)24小時漲幅20.4%；DAR(DAR)24小時漲幅6.29%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅39.5%；Celestia(TIA)24小時跌幅14.2%；BETA(BETA)24小時跌幅14%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅58.7%；Mdex(MDX)近一週漲幅53.8%；WRX(WRX)近一週漲幅17%。