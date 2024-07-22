鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.31億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達30.2%
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格67,817.99美元，24小時漲跌幅+0.82%；以太幣(ETH)現報價格3,525.48美元，24小時漲跌幅+0.27%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.31億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.17億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.29億美元。
24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅30.2%；Mdex(MDX)24小時漲幅20.4%；DAR(DAR)24小時漲幅6.29%。
24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅39.5%；Celestia(TIA)24小時跌幅14.2%；BETA(BETA)24小時跌幅14%。
近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅58.7%；Mdex(MDX)近一週漲幅53.8%；WRX(WRX)近一週漲幅17%。
近一週跌幅：Dymension(DYM)近一週跌幅33.9%；Dogwifhat(WIF)近一週跌幅30.7%；RAY(RAY)近一週跌幅30.1%。
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