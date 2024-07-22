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鉅亨速報

盤後速報 - 現觀科(6906)次交易(23)日除息3元，參考價143.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:06

現觀科(6906-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

首日參考價為143.5元，相較今日收盤價146.50元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.05%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 146.50 3.0 2.05% 0.0
2023/07/25 153.5 3.4 2.21% 0.0

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