盤後速報 - 碩天(3617)下週(7月23日)除息7.92元，預估參考價268.08元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05
碩天(3617-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.92元。
以今日(7月16日)收盤價276.00元計算，預估參考價為268.08元，息值合計為7.92元，股息殖利率2.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
碩天(3617-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為不斷電電源供應系統之設計製造及銷售業務。電源保護與電源管理系統之設計製造及銷售業務。電力電子相關設備之設計製造及銷售業務。近5日股價下跌2.96%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|276.00
|7.92455
|2.87%
|0.0
|2023/08/16
|252.0
|5.0
|1.98%
|0.5
|2022/07/20
|70.0
|1.0
|1.43%
|0.0
|2021/07/06
|87.2
|5.4
|6.19%
|0.0
|2020/07/27
|87.4
|5.35
|6.12%
|0.0
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