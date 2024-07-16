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鉅亨速報

盤後速報 - 碩天(3617)下週(7月23日)除息7.92元，預估參考價268.08元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05

碩天(3617-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.92元。

以今日(7月16日)收盤價276.00元計算，預估參考價為268.08元，息值合計為7.92元，股息殖利率2.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

碩天(3617-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為不斷電電源供應系統之設計製造及銷售業務。電源保護與電源管理系統之設計製造及銷售業務。電力電子相關設備之設計製造及銷售業務。近5日股價下跌2.96%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 276.00 7.92455 2.87% 0.0
2023/08/16 252.0 5.0 1.98% 0.5
2022/07/20 70.0 1.0 1.43% 0.0
2021/07/06 87.2 5.4 6.19% 0.0
2020/07/27 87.4 5.35 6.12% 0.0

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