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鉅亨速報

盤後速報 - 誠泰科技(4767)下週(7月29日)除息1.5元，預估參考價29.85元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05

誠泰科技(4767-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(7月22日)收盤價31.35元計算，預估參考價為29.85元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

誠泰科技(4767-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為熱熔膠、防水膜等產品生產及銷售。近5日股價下跌0.96%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/29 31.35 1.5 4.78% 0.0
2023/07/31 28.3 1.3 4.59% 0.0
2022/07/21 28.8 1.5 5.21% 0.0
2021/07/26 30.75 1.2 3.9% 0.0
2020/07/23 22.25 1.0 4.49% 0.0

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