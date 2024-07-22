盤後速報 - 誠泰科技(4767)下週(7月29日)除息1.5元，預估參考價29.85元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05
誠泰科技(4767-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(7月22日)收盤價31.35元計算，預估參考價為29.85元，息值合計為1.5元，股息殖利率4.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
誠泰科技(4767-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為熱熔膠、防水膜等產品生產及銷售。近5日股價下跌0.96%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/29
|31.35
|1.5
|4.78%
|0.0
|2023/07/31
|28.3
|1.3
|4.59%
|0.0
|2022/07/21
|28.8
|1.5
|5.21%
|0.0
|2021/07/26
|30.75
|1.2
|3.9%
|0.0
|2020/07/23
|22.25
|1.0
|4.49%
|0.0
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