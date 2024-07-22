盤中速報 - 造紙工業類股表現疲軟，跌幅2.41%，總成交額1.61億
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:34
台股今日造紙工業類股表現疲軟，22日10:34相關指數下跌2.41%，總成交額1.61億元，大盤占比0.06%。
該產業上漲家數1、下跌家數6、平盤家數0。領跌個股華紙(1905-TW)22日10:33股價下跌1元，報20.4元，跌幅4.67%。
造紙工業近5日下跌2.04%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|造紙工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-2.04%
|-4.38%
|近一月
|-3.09%
|-1.65%
|近三月
|-0.49%
|+17.12%
|近六月
|+1.67%
|+29.34%
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