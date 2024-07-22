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鉅亨速報

盤中速報 - 造紙工業類股表現疲軟，跌幅2.41%，總成交額1.61億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:34

台股今日造紙工業類股表現疲軟，22日10:34相關指數下跌2.41%，總成交額1.61億元，大盤占比0.06%。

該產業上漲家數1、下跌家數6、平盤家數0。領跌個股華紙(1905-TW)22日10:33股價下跌1元，報20.4元，跌幅4.67%。

造紙工業近5日下跌2.04%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 造紙工業 集中市場加權指數
近一週 -2.04% -4.38%
近一月 -3.09% -1.65%
近三月 -0.49% +17.12%
近六月 +1.67% +29.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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