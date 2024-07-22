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鉅亨速報

盤中速報 - 矽力-KY(6415)大跌7.05%，報415.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:21

矽力-KY(6415-TW)22日10:21股價下跌31.5元，報415.5元，跌幅7.05%，成交1,284張。

矽力-KY(6415-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電源管理IC 之研發設計及銷售。

近5日股價下跌0.89%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+257 張
  • 外資買賣超：-602 張
  • 投信買賣超：+850 張
  • 自營商買賣超：+9 張
  • 融資增減：-47 張
  • 融券增減：+20 張

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