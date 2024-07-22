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鉅亨速報

盤中速報 - 電器電纜類股表現疲軟，跌幅2.48%，總成交額20.62億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:04

台股今日電器電纜類股表現疲軟，22日10:04相關指數下跌2.48%，總成交額20.62億元，大盤占比0.89%。

該產業上漲家數1、下跌家數14、平盤家數0。領跌個股合機(1618-TW)22日10:04股價下跌3.2元，報52.2元，跌幅5.78%。

電器電纜近5日下跌0.92%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 電器電纜 集中市場加權指數
近一週 -0.92% -4.38%
近一月 -0.13% -1.65%
近三月 -7.35% +17.12%
近六月 +18.7% +29.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22248.05-2.72%
合機52.2-5.78%

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