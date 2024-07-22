盤中速報 - 電器電纜類股表現疲軟，跌幅2.48%，總成交額20.62億
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:04
台股今日電器電纜類股表現疲軟，22日10:04相關指數下跌2.48%，總成交額20.62億元，大盤占比0.89%。
該產業上漲家數1、下跌家數14、平盤家數0。領跌個股合機(1618-TW)22日10:04股價下跌3.2元，報52.2元，跌幅5.78%。
電器電纜近5日下跌0.92%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電器電纜
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.92%
|-4.38%
|近一月
|-0.13%
|-1.65%
|近三月
|-7.35%
|+17.12%
|近六月
|+18.7%
|+29.34%
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