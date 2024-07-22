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鉅亨速報

盤中速報 - 生技醫療類股表現疲軟，跌幅2.26%，總成交額44.82億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:04

台股今日生技醫療業類股表現疲軟，22日10:04相關指數下跌2.26%，總成交額44.82億元，大盤占比1.94%。

該產業上漲家數8、下跌家數37、平盤家數1。領跌個股泰福-KY(6541-TW)22日10:03股價下跌6.9元，報62.2元，跌幅9.99%。

生技醫療近5日上漲2.29%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 生技醫療 集中市場加權指數
近一週 +2.29% -4.38%
近一月 +6.98% -1.65%
近三月 +20.95% +17.12%
近六月 +18.94% +29.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22261.25-2.66%
泰福-KY62.2-9.99%

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