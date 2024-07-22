盤中速報 - 生技醫療類股表現疲軟，跌幅2.26%，總成交額44.82億
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:04
台股今日生技醫療業類股表現疲軟，22日10:04相關指數下跌2.26%，總成交額44.82億元，大盤占比1.94%。
該產業上漲家數8、下跌家數37、平盤家數1。領跌個股泰福-KY(6541-TW)22日10:03股價下跌6.9元，報62.2元，跌幅9.99%。
生技醫療近5日上漲2.29%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|生技醫療
|集中市場加權指數
|近一週
|+2.29%
|-4.38%
|近一月
|+6.98%
|-1.65%
|近三月
|+20.95%
|+17.12%
|近六月
|+18.94%
|+29.34%
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