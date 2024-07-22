search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 電機機械股價指數類股表現疲軟，跌幅2.42%，總成交額14.01億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:04

台股今日電機機械類股表現疲軟，22日10:04相關指數下跌2.42%，總成交額14.01億元，大盤占比2.43%。

該產業上漲家數4、下跌家數42、平盤家數1。領跌個股慶騰(4534-TW)22日10:03股價下跌2.85元，報25.7元，跌幅9.98%。

電機機械股價指數近5日下跌3.31%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 電機機械股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.31% -2.45%
近一月 -1.35% +0.32%
近三月 +10.68% +12.05%
近六月 +22.45% +18.0%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22242.86-2.74%
慶騰25.75-9.81%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

偏強
慶騰

65%

勝率

#跌破區間

偏強
慶騰

65%

勝率

#均線指標下殺

偏強
慶騰

65%

勝率

#動能指標下跌股

偏強
慶騰

65%

勝率

#營收創高股

偏強
慶騰

65%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty