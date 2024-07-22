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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類股表現疲軟，跌幅2.28%，總成交額9.35億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34

台股今日電子通路業類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌2.28%，總成交額9.35億元，大盤占比0.74%。

該產業上漲家數1、下跌家數19、平盤家數0。領跌個股文曄(3036-TW)22日09:34股價下跌3.5元，報112.0元，跌幅3.03%。

電子通路近5日下跌2.13%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 電子通路 集中市場加權指數
近一週 -2.13% -4.38%
近一月 -0.91% -1.65%
近三月 -0.99% +17.12%
近六月 +11.06% +29.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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