盤中速報 - 電子通路類股表現疲軟，跌幅2.28%，總成交額9.35億
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34
台股今日電子通路業類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌2.28%，總成交額9.35億元，大盤占比0.74%。
該產業上漲家數1、下跌家數19、平盤家數0。領跌個股文曄(3036-TW)22日09:34股價下跌3.5元，報112.0元，跌幅3.03%。
電子通路近5日下跌2.13%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路
|集中市場加權指數
|近一週
|-2.13%
|-4.38%
|近一月
|-0.91%
|-1.65%
|近三月
|-0.99%
|+17.12%
|近六月
|+11.06%
|+29.34%
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