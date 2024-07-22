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鉅亨速報

盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.42%，總成交額50.13億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34

台股今日光電業類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌2.42%，總成交額50.13億元，大盤占比3.99%。

該產業上漲家數8、下跌家數57、平盤家數3。領跌個股惠特(6706-TW)22日09:34股價下跌12元，報110.0元，跌幅9.84%。

光 電 業近5日下跌3.69%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 光 電 業 集中市場加權指數
近一週 -3.69% -4.38%
近一月 +3.54% -1.65%
近三月 +22.56% +17.12%
近六月 +18.07% +29.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22257.49-2.68%
惠特110-9.84%

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