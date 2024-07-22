盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.42%，總成交額50.13億
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34
台股今日光電業類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌2.42%，總成交額50.13億元，大盤占比3.99%。
該產業上漲家數8、下跌家數57、平盤家數3。領跌個股惠特(6706-TW)22日09:34股價下跌12元，報110.0元，跌幅9.84%。
光 電 業近5日下跌3.69%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|光 電 業
|集中市場加權指數
|近一週
|-3.69%
|-4.38%
|近一月
|+3.54%
|-1.65%
|近三月
|+22.56%
|+17.12%
|近六月
|+18.07%
|+29.34%
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