盤中速報 - 半導體業類股表現疲軟，跌幅2.24%，總成交額341.88億
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34
台股今日半導體業類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌2.24%，總成交額341.88億元，大盤占比27.19%。
該產業上漲家數4、下跌家數81、平盤家數2。領跌個股辛耘(3583-TW)22日09:34股價下跌23.5元，報396.5元，跌幅5.6%。
半導體業近5日下跌6.42%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體業
|集中市場加權指數
|近一週
|-6.42%
|-4.38%
|近一月
|-2.22%
|-1.65%
|近三月
|+25.06%
|+17.12%
|近六月
|+43.29%
|+29.34%
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