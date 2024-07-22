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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體業類股表現疲軟，跌幅2.24%，總成交額341.88億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34

台股今日半導體業類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌2.24%，總成交額341.88億元，大盤占比27.19%。

該產業上漲家數4、下跌家數81、平盤家數2。領跌個股辛耘(3583-TW)22日09:34股價下跌23.5元，報396.5元，跌幅5.6%。

半導體業近5日下跌6.42%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 半導體業 集中市場加權指數
近一週 -6.42% -4.38%
近一月 -2.22% -1.65%
近三月 +25.06% +17.12%
近六月 +43.29% +29.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22277.77-2.59%
辛耘397.5-5.36%

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