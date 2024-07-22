盤中速報 - 航 運 業類股表現疲軟，跌幅2.47%，總成交額40.03億
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34
台股今日航運業類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌2.47%，總成交額40.03億元，大盤占比3.18%。
該產業上漲家數2、下跌家數24、平盤家數0。領跌個股長榮(2603-TW)22日09:34股價下跌6元，報161.0元，跌幅3.59%。
航 運 業近5日下跌4.58%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|航 運 業
|集中市場加權指數
|近一週
|-4.58%
|-4.38%
|近一月
|-13.65%
|-1.65%
|近三月
|+10.7%
|+17.12%
|近六月
|+12.87%
|+29.34%
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