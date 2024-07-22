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鉅亨速報

盤中速報 - 航 運 業類股表現疲軟，跌幅2.47%，總成交額40.03億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34

台股今日航運業類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌2.47%，總成交額40.03億元，大盤占比3.18%。

該產業上漲家數2、下跌家數24、平盤家數0。領跌個股長榮(2603-TW)22日09:34股價下跌6元，報161.0元，跌幅3.59%。

航 運 業近5日下跌4.58%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 航 運 業 集中市場加權指數
近一週 -4.58% -4.38%
近一月 -13.65% -1.65%
近三月 +10.7% +17.12%
近六月 +12.87% +29.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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