盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現疲軟，跌幅2.67%，總成交額2.48億
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34
台股今日資訊服務業類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌2.67%，總成交額2.48億元，大盤占比0.71%。
該產業上漲家數1、下跌家數26、平盤家數0。領跌個股大世科(8099-TW)22日09:34股價下跌8.7元，報87.2元，跌幅9.07%。
資訊服務類指數近5日下跌0.02%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|資訊服務類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-0.02%
|-2.45%
|近一月
|+6.14%
|+0.32%
|近三月
|+16.03%
|+12.05%
|近六月
|+16.43%
|+18.0%
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