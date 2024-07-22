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鉅亨速報

盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現疲軟，跌幅2.67%，總成交額2.48億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34

台股今日資訊服務業類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌2.67%，總成交額2.48億元，大盤占比0.71%。

該產業上漲家數1、下跌家數26、平盤家數0。領跌個股大世科(8099-TW)22日09:34股價下跌8.7元，報87.2元，跌幅9.07%。

資訊服務類指數近5日下跌0.02%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 資訊服務類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -0.02% -2.45%
近一月 +6.14% +0.32%
近三月 +16.03% +12.05%
近六月 +16.43% +18.0%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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