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鉅亨速報

盤中速報 - 光電類指數類股表現疲軟，跌幅2.98%，總成交額40.57億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34

台股今日光電業類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌2.98%，總成交額40.57億元，大盤占比11.61%。

該產業上漲家數7、下跌家數39、平盤家數2。領跌個股錦明(3230-TW)22日09:34股價下跌2.35元，報21.6元，跌幅9.81%。

光電類指數近5日下跌2.82%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 光電類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.82% -2.45%
近一月 +6.18% +0.32%
近三月 +18.7% +12.05%
近六月 +39.36% +18.0%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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