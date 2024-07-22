search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 半導體類指數類股表現疲軟，跌幅2.28%，總成交額64.03億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34

台股今日半導體業類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌2.28%，總成交額64.03億元，大盤占比18.33%。

該產業上漲家數7、下跌家數83、平盤家數1。領跌個股宏碩系統(6895-TW)22日09:32股價下跌25元，報226.5元，跌幅9.94%。

半導體類指數近5日下跌4.83%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 半導體類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -4.83% -2.45%
近一月 -2.46% +0.32%
近三月 +11.92% +12.05%
近六月 +11.09% +18.0%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22294.04-2.52%
宏碩系統226.5-9.94%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

偏強
宏碩

62.5%

勝率

#下跌三黑K線

偏強
宏碩

62.5%

勝率

#均線指標下殺

偏強
宏碩

62.5%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
宏碩

62.5%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty