盤中速報 - 航運運輸股價指數類股表現疲軟，跌幅2.09%，總成交額0.24億
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34
台股今日航運業類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌2.09%，總成交額0.24億元，大盤占比0.07%。
該產業上漲家數1、下跌家數4、平盤家數0。領跌個股捷迅(2643-TW)22日09:33股價下跌2.1元，報75.8元，跌幅2.7%。
航運運輸股價指數近5日下跌2.09%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|航運運輸股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-2.09%
|-2.45%
|近一月
|-3.46%
|+0.32%
|近三月
|-1.5%
|+12.05%
|近六月
|+2.89%
|+18.0%
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