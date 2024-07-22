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鉅亨速報

盤中速報 - 航運運輸股價指數類股表現疲軟，跌幅2.09%，總成交額0.24億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34

台股今日航運業類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌2.09%，總成交額0.24億元，大盤占比0.07%。

該產業上漲家數1、下跌家數4、平盤家數0。領跌個股捷迅(2643-TW)22日09:33股價下跌2.1元，報75.8元，跌幅2.7%。

航運運輸股價指數近5日下跌2.09%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 航運運輸股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.09% -2.45%
近一月 -3.46% +0.32%
近三月 -1.5% +12.05%
近六月 +2.89% +18.0%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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