search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現疲軟，跌幅3.19%，總成交額16.49億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34

台股今日建材營造業類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌3.19%，總成交額16.49億元，大盤占比4.73%。

該產業上漲家數4、下跌家數25、平盤家數1。領跌個股富裔(6264-TW)22日09:34股價下跌1.1元，報14.05元，跌幅7.26%。

建材營造股價指數近5日上漲10.28%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 建材營造股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +10.28% -2.45%
近一月 +14.42% +0.32%
近三月 +26.13% +12.05%
近六月 +70.33% +18.0%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22300.15-2.49%
富裔13.95-7.92%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
富裔

90%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
富裔

90%

勝率

#槌子

中強短弱
富裔

90%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty