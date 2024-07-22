盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現疲軟，跌幅3.19%，總成交額16.49億
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34
台股今日建材營造業類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌3.19%，總成交額16.49億元，大盤占比4.73%。
該產業上漲家數4、下跌家數25、平盤家數1。領跌個股富裔(6264-TW)22日09:34股價下跌1.1元，報14.05元，跌幅7.26%。
建材營造股價指數近5日上漲10.28%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+10.28%
|-2.45%
|近一月
|+14.42%
|+0.32%
|近三月
|+26.13%
|+12.05%
|近六月
|+70.33%
|+18.0%
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