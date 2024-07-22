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鉅亨速報

盤中速報 - 觀光事業類股表現疲軟，跌幅2.18%，總成交額0.50億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:19

台股今日觀光餐旅類股表現疲軟，22日09:19相關指數下跌2.18%，總成交額0.50億元，大盤占比0.21%。

該產業上漲家數2、下跌家數10、平盤家數5。領跌個股新天地(8940-TW)22日09:17股價下跌0.3元，報25.6元，跌幅1.16%。

觀光事業近5日下跌1.11%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 觀光事業 集中市場加權指數
近一週 -1.11% -4.38%
近一月 -4.42% -1.65%
近三月 -0.22% +17.12%
近六月 +4.11% +29.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22282.55-2.57%
新天地25.3-2.32%

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