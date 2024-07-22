盤中速報 - 觀光事業類股表現疲軟，跌幅2.18%，總成交額0.50億
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:19
台股今日觀光餐旅類股表現疲軟，22日09:19相關指數下跌2.18%，總成交額0.50億元，大盤占比0.21%。
該產業上漲家數2、下跌家數10、平盤家數5。領跌個股新天地(8940-TW)22日09:17股價下跌0.3元，報25.6元，跌幅1.16%。
觀光事業近5日下跌1.11%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|觀光事業
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.11%
|-4.38%
|近一月
|-4.42%
|-1.65%
|近三月
|-0.22%
|+17.12%
|近六月
|+4.11%
|+29.34%
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