盤中速報 - 尼得科超眾(6230)急跌-3.84%報263.5元，成交60張
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:19
尼得科超眾(6230-TW)近5分K跌速3.84%，22日09:19報263.5元，成交60張，今日跌幅為3.66％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
尼得科超眾(6230-TW)近5日股價下跌8.83%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊下跌5.15%。集中市場加權指數下跌4.38%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+31 張
- 外資買賣超：+30 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：-88 張
- 融券增減：-20 張
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