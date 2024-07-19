〈能源盤後〉庫存下降引發反彈後 原油走勢溫和

鉅亨網編譯許家華 2024-07-19 05:47

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 3 美分或不到 0.1%，收每桶 82.82 美元，自前一日上漲 2.6% 的走勢冷靜下來。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 3 美分或不到 0.4%，收每桶 85.11 美元，登一周高點。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 0.6%，收每加侖 2.52 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.3% ，收每加侖 2.49 美元。

8 月交割的天然氣價格上漲 4.4%，收每百萬 Btu 2.13 美元，自前一日 7% 跌勢中收復部分失土。

市場驅動力

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示，鑑於近期股市疲軟，WTI 原油和 Brent 原油價格承壓並不令人意外。

然而，考慮到當前的大西洋颶風季節可能會擾亂能源生產、石油輸出國組織的持續減產以及中東事態發展的不確定性，交易商可能會想做多能源市場。

原油期貨連跌 3 日後，在周三止跌，係因美國能源資訊局 (EIA) 當日公布，上周 (7/12 止) 美國商業原油庫存下降 490 萬桶。根據 S&P Global Commodity Insights. 調查，分析師本預期上周原油供應量增加 54 萬桶。

Sevens Report Research 分析師在周四的通訊中寫道，每周石油庫存數據總是可以「注入一些短期波動」，但在短期過後，「能源前景將取決於需求和成長。目前成長總體保持穩定，但能源要維持真正的反彈，需要更好的需求數據。」

然而，汽油庫存增加 330 萬桶，分析師本預期減少 70 萬桶。

最近一周，作為需求指標的車用汽油供應量降至 878.3 萬桶 / 日，較前一周的 939.8 萬桶 / 日下降。

交易員可能也在關注政治，繼上周末川普遭暗殺未遂，以及上個月拜登辯論表現失利後，川普今年勝選的可能性似乎正在上升。

瑞訊銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示：「川普打算提高美國石油產量的雄心壯志可能會讓石油多頭卻步，但在石油上的『川普交易』並不那麼明顯，因為他雖然希望增產，但也不希望向替代能源轉型，並保持對化石燃料的需求不變，所以川普若當選，可能反而對石油有利。」

Ozkardeskaya 認為，再通膨的環境短期內可能讓 WTI 價格積極保持在每桶 80 美元關鍵支撐位上方，並可望挑戰 85 美元。然而，市場可能不願推升至高於此水準，因為油價上漲會推高通膨預期，並對聯準會寬鬆政策的押注大潑冷水。

與此同時，EIA 周四報告指出，上周美國天然氣供應量增加 100 億立方英呎，低於預期，令天然氣期貨價格收高。