〈能源盤後〉庫存下降引發反彈後 原油走勢溫和
鉅亨網編譯許家華 2024-07-19 05:47
原油期貨周四 (18 日) 走勢溫和，WTI 原油期貨價格較前一交易日的漲幅略有回落，Brent 原油期貨價格小幅收高，登一周高點，為連續第二個交易日上漲。
能源商品價格
市場驅動力
Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示，鑑於近期股市疲軟，WTI 原油和 Brent 原油價格承壓並不令人意外。
然而，考慮到當前的大西洋颶風季節可能會擾亂能源生產、石油輸出國組織的持續減產以及中東事態發展的不確定性，交易商可能會想做多能源市場。
原油期貨連跌 3 日後，在周三止跌，係因美國能源資訊局 (EIA) 當日公布，上周 (7/12 止) 美國商業原油庫存下降 490 萬桶。根據 S&P Global Commodity Insights. 調查，分析師本預期上周原油供應量增加 54 萬桶。
Sevens Report Research 分析師在周四的通訊中寫道，每周石油庫存數據總是可以「注入一些短期波動」，但在短期過後，「能源前景將取決於需求和成長。目前成長總體保持穩定，但能源要維持真正的反彈，需要更好的需求數據。」
然而，汽油庫存增加 330 萬桶，分析師本預期減少 70 萬桶。
最近一周，作為需求指標的車用汽油供應量降至 878.3 萬桶 / 日，較前一周的 939.8 萬桶 / 日下降。
交易員可能也在關注政治，繼上周末川普遭暗殺未遂，以及上個月拜登辯論表現失利後，川普今年勝選的可能性似乎正在上升。
瑞訊銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示：「川普打算提高美國石油產量的雄心壯志可能會讓石油多頭卻步，但在石油上的『川普交易』並不那麼明顯，因為他雖然希望增產，但也不希望向替代能源轉型，並保持對化石燃料的需求不變，所以川普若當選，可能反而對石油有利。」
Ozkardeskaya 認為，再通膨的環境短期內可能讓 WTI 價格積極保持在每桶 80 美元關鍵支撐位上方，並可望挑戰 85 美元。然而，市場可能不願推升至高於此水準，因為油價上漲會推高通膨預期，並對聯準會寬鬆政策的押注大潑冷水。
與此同時，EIA 周四報告指出，上周美國天然氣供應量增加 100 億立方英呎，低於預期，令天然氣期貨價格收高。
根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師先前預期天然氣供應量增加 270 億立方英呎。
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