鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.05億美元，Mdex(MDX)24小時漲幅達24.6%

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:15

24小時漲幅：Mdex(MDX)24小時漲幅24.6%；DOCK(DOCK)24小時漲幅22.2%；Stratis(STRAX)24小時漲幅5.46%。

24小時跌幅：MBL(MBL)24小時跌幅8.49%；Dymension(DYM)24小時跌幅7.47%；Threshold(T)24小時跌幅2.3%。

近一週漲幅：Mdex(MDX)近一週漲幅46%；DOCK(DOCK)近一週漲幅6.23%；WRX(WRX)近一週漲幅4.79%。