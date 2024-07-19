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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.05億美元，Mdex(MDX)24小時漲幅達24.6%

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,004美元，24小時漲跌幅-1.17%；以太幣(ETH)現報價格3,401.21美元，24小時漲跌幅-1.34%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.05億美元；USDC(USDC)24小時成交量達10.32億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.61億美元。

24小時漲幅：Mdex(MDX)24小時漲幅24.6%；DOCK(DOCK)24小時漲幅22.2%；Stratis(STRAX)24小時漲幅5.46%。

24小時跌幅：MBL(MBL)24小時跌幅8.49%；Dymension(DYM)24小時跌幅7.47%；Threshold(T)24小時跌幅2.3%。

近一週漲幅：Mdex(MDX)近一週漲幅46%；DOCK(DOCK)近一週漲幅6.23%；WRX(WRX)近一週漲幅4.79%。

近一週跌幅：DAR(DAR)近一週跌幅82.2%；Dymension(DYM)近一週跌幅66.8%；BinaryX(BNX)近一週跌幅62.6%。

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