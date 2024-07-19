鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.9億美元，Mdex(MDX)24小時漲幅達23%

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 10:15

24小時漲幅：Mdex(MDX)24小時漲幅23%；DOCK(DOCK)24小時漲幅18.9%；WRX(WRX)24小時漲幅15.1%。

24小時跌幅：Stratis(STRAX)24小時跌幅19.6%；Ark(ARK)24小時跌幅12.8%；WAXP(WAXP)24小時跌幅7.34%。

近一週漲幅：Mdex(MDX)近一週漲幅46%；DOCK(DOCK)近一週漲幅6.23%；WRX(WRX)近一週漲幅4.79%。