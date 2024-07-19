鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.9億美元，Mdex(MDX)24小時漲幅達23%
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,939.99美元，24小時漲跌幅-0.91%；以太幣(ETH)現報價格3,419.34美元，24小時漲跌幅+0.14%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達13.9億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.81億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.17億美元。
24小時漲幅：Mdex(MDX)24小時漲幅23%；DOCK(DOCK)24小時漲幅18.9%；WRX(WRX)24小時漲幅15.1%。
24小時跌幅：Stratis(STRAX)24小時跌幅19.6%；Ark(ARK)24小時跌幅12.8%；WAXP(WAXP)24小時跌幅7.34%。
近一週漲幅：Mdex(MDX)近一週漲幅46%；DOCK(DOCK)近一週漲幅6.23%；WRX(WRX)近一週漲幅4.79%。
近一週跌幅：DAR(DAR)近一週跌幅82.2%；Dymension(DYM)近一週跌幅66.8%；BinaryX(BNX)近一週跌幅62.6%。
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