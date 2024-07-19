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鉅亨速報

盤後速報 - 芮特-KY(6514)下週(7月26日)除息2.84元，預估參考價50.46元

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05

芮特-KY(6514-TW)下週(7月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.84元。

以今日(7月19日)收盤價53.30元計算，預估參考價為50.46元，息值合計為2.84元，股息殖利率5.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

芮特-KY(6514-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為銷售及設計生產各式天線、射頻線與射頻連接器等電子元器件。近5日股價上漲0.56%，櫃買市場加權指數下跌1.56%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/26 53.30 2.8426 5.33% 0.0
2023/07/11 56.8 3.5 6.16% 0.0
2022/07/01 62.9 3.2 5.09% 0.0
2021/07/26 48.4 3.5 7.23% 0.0
2020/07/09 73.4 3.0 4.09% 0.0

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