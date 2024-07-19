盤後速報 - 芮特-KY(6514)下週(7月26日)除息2.84元，預估參考價50.46元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05
芮特-KY(6514-TW)下週(7月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.84元。
以今日(7月19日)收盤價53.30元計算，預估參考價為50.46元，息值合計為2.84元，股息殖利率5.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
芮特-KY(6514-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為銷售及設計生產各式天線、射頻線與射頻連接器等電子元器件。近5日股價上漲0.56%，櫃買市場加權指數下跌1.56%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/26
|53.30
|2.8426
|5.33%
|0.0
|2023/07/11
|56.8
|3.5
|6.16%
|0.0
|2022/07/01
|62.9
|3.2
|5.09%
|0.0
|2021/07/26
|48.4
|3.5
|7.23%
|0.0
|2020/07/09
|73.4
|3.0
|4.09%
|0.0
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