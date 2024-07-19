盤後速報 - 高技(5439)下週(7月26日)除息4.1元，預估參考價96.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05
高技(5439-TW)下週(7月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.1元。
以今日(7月19日)收盤價101.00元計算，預估參考價為96.9元，息值合計為4.1元，股息殖利率4.06%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
高技(5439-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子產品之製造及買賣(印刷電路板、個人電腦、電腦週邊設備)。前項有關產品之進出口貿易。代理前項有關國內外廠商產品投標報價及經銷業務。近5日股價上漲3.22%，櫃買市場加權指數下跌1.56%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/26
|101.00
|4.1
|4.06%
|0.0
|2023/07/21
|111.5
|3.3
|2.96%
|0.0
|2022/07/19
|43.15
|3.6
|8.34%
|0.0
|2021/08/11
|70.5
|2.5
|3.55%
|0.0
|2020/07/16
|49.15
|2.3
|4.68%
|0.0
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