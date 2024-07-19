search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 高技(5439)下週(7月26日)除息4.1元，預估參考價96.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05

高技(5439-TW)下週(7月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.1元。

以今日(7月19日)收盤價101.00元計算，預估參考價為96.9元，息值合計為4.1元，股息殖利率4.06%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

高技(5439-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子產品之製造及買賣(印刷電路板、個人電腦、電腦週邊設備)。前項有關產品之進出口貿易。代理前項有關國內外廠商產品投標報價及經銷業務。近5日股價上漲3.22%，櫃買市場加權指數下跌1.56%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/26 101.00 4.1 4.06% 0.0
2023/07/21 111.5 3.3 2.96% 0.0
2022/07/19 43.15 3.6 8.34% 0.0
2021/08/11 70.5 2.5 3.55% 0.0
2020/07/16 49.15 2.3 4.68% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22869.26-2.26%
高技101-1.46%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty