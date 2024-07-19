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鉅亨速報

盤後速報 - 智伸科(4551)下週(7月26日)除息2.5元，預估參考價98.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05

智伸科(4551-TW)下週(7月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(7月19日)收盤價100.50元計算，預估參考價為98.0元，息值合計為2.5元，股息殖利率2.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

智伸科(4551-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為精密金屬零件之機械加工、製造及買賣。近5日股價下跌4.69%，集中市場加權指數下跌4.07%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/26 100.50 2.5 2.49% 0.0
2023/07/14 149.5 6.0 4.01% 0.0
2022/07/28 164.0 5.0 3.05% 0.0
2021/07/28 177.5 4.0 2.25% 0.0
2020/10/14 173.5 1.8688 1.08% 0.0

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