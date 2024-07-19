盤後速報 - 智伸科(4551)下週(7月26日)除息2.5元，預估參考價98.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05
智伸科(4551-TW)下週(7月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(7月19日)收盤價100.50元計算，預估參考價為98.0元，息值合計為2.5元，股息殖利率2.49%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
智伸科(4551-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為精密金屬零件之機械加工、製造及買賣。近5日股價下跌4.69%，集中市場加權指數下跌4.07%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/26
|100.50
|2.5
|2.49%
|0.0
|2023/07/14
|149.5
|6.0
|4.01%
|0.0
|2022/07/28
|164.0
|5.0
|3.05%
|0.0
|2021/07/28
|177.5
|4.0
|2.25%
|0.0
|2020/10/14
|173.5
|1.8688
|1.08%
|0.0
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