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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估下修至6.99元，預估目標價為110元

鉅亨網新聞中心 2024-05-13 08:11

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對智伸科(4551-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.12元下修至6.99元，其中最高估值9.44元，最低估值6.65元，預估目標價為110元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 9.44(9.44) 8.79 9.79
最低值 6.65(6.65) 7.92 9.79
平均值 7.25(7.37) 8.33 9.79
中位數 6.99(7.12) 8.3 9.79

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 10,790,000 9,194,000 9,598,930
最低值 7,787,300 8,634,000 9,598,930
平均值 8,233,040 8,808,760 9,598,930
中位數 7,876,000 8,743,000 9,598,930

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 4.47 12.2 10.47 7.19
營業收入
(單位：新台幣千元)		 7,121,824 9,235,183 8,814,067 7,160,275

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4551/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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