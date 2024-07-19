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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類指數類股表現疲軟，跌幅2.25%，總成交額11.16億

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 13:34

台股今日電子通路業類股表現疲軟，19日13:33相關指數下跌2.25%，總成交額11.16億元，大盤占比0.88%。

該產業上漲家數3、下跌家數12、平盤家數0。領跌個股倍微(6270-TW)19日13:30股價下跌3.2元，報31.9元，跌幅9.12%。

電子通路類指數近5日下跌0.11%，櫃買市場加權指數下跌1.56%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -0.11% -1.56%
近一月 +0.42% +2.94%
近三月 +16.41% +10.48%
近六月 +27.08% +21.38%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22869.26-2.26%
倍微31.9-9.12%

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