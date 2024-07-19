盤中速報 - 電子通路類指數類股表現疲軟，跌幅2.25%，總成交額11.16億
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 13:34
台股今日電子通路業類股表現疲軟，19日13:33相關指數下跌2.25%，總成交額11.16億元，大盤占比0.88%。
該產業上漲家數3、下跌家數12、平盤家數0。領跌個股倍微(6270-TW)19日13:30股價下跌3.2元，報31.9元，跌幅9.12%。
電子通路類指數近5日下跌0.11%，櫃買市場加權指數下跌1.56%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-0.11%
|-1.56%
|近一月
|+0.42%
|+2.94%
|近三月
|+16.41%
|+10.48%
|近六月
|+27.08%
|+21.38%
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