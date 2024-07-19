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鉅亨速報

盤中速報 - 零組件業類股表現疲軟，跌幅1.99%，總成交額409.41億

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 13:04

台股今日電子零組件業類股表現疲軟，19日13:04相關指數下跌1.99%，總成交額409.41億元，大盤占比9.29%。

該產業上漲家數11、下跌家數84、平盤家數4。領跌個股毅嘉(2402-TW)19日13:04股價下跌3.4元，報40.75元，跌幅7.7%。

零組件業近5日下跌3.8%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 零組件業 集中市場加權指數
近一週 -3.8% -4.07%
近一月 +5.26% +2.82%
近三月 +14.02% +15.26%
近六月 +28.95% +35.82%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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