盤中速報 - 零組件業類股表現疲軟，跌幅1.99%，總成交額409.41億
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 13:04
台股今日電子零組件業類股表現疲軟，19日13:04相關指數下跌1.99%，總成交額409.41億元，大盤占比9.29%。
該產業上漲家數11、下跌家數84、平盤家數4。領跌個股毅嘉(2402-TW)19日13:04股價下跌3.4元，報40.75元，跌幅7.7%。
零組件業近5日下跌3.8%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|零組件業
|集中市場加權指數
|近一週
|-3.8%
|-4.07%
|近一月
|+5.26%
|+2.82%
|近三月
|+14.02%
|+15.26%
|近六月
|+28.95%
|+35.82%
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