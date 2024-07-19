盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現疲軟，跌幅2.09%，總成交額30.33億
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 13:19
台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，19日13:19相關指數下跌2.09%，總成交額30.33億元，大盤占比2.65%。
該產業上漲家數6、下跌家數42、平盤家數0。領跌個股維田(6570-TW)19日13:19股價下跌5.4元，報65.6元，跌幅7.61%。
電腦及週設類指數近5日下跌2.11%，櫃買市場加權指數下跌1.56%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦及週設類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-2.11%
|-1.56%
|近一月
|-1.33%
|+2.94%
|近三月
|+5.74%
|+10.48%
|近六月
|+7.89%
|+21.38%
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