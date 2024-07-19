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鉅亨速報

盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現疲軟，跌幅2.09%，總成交額30.33億

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 13:19

台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，19日13:19相關指數下跌2.09%，總成交額30.33億元，大盤占比2.65%。

該產業上漲家數6、下跌家數42、平盤家數0。領跌個股維田(6570-TW)19日13:19股價下跌5.4元，報65.6元，跌幅7.61%。

電腦及週設類指數近5日下跌2.11%，櫃買市場加權指數下跌1.56%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 電腦及週設類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.11% -1.56%
近一月 -1.33% +2.94%
近三月 +5.74% +10.48%
近六月 +7.89% +21.38%

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