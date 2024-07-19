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鉅亨速報

盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現疲軟，跌幅2.06%，總成交額85.44億

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 13:04

台股今日電子零組件業類股表現疲軟，19日13:04相關指數下跌2.06%，總成交額85.44億元，大盤占比7.46%。

該產業上漲家數11、下跌家數92、平盤家數2。領跌個股穩得(6761-TW)19日13:04股價下跌6.4元，報97.6元，跌幅6.15%。

電子零組件類指數近5日下跌1.41%，櫃買市場加權指數下跌1.56%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 電子零組件類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -1.41% -1.56%
近一月 +0.96% +2.94%
近三月 +6.09% +10.48%
近六月 +20.18% +21.38%

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