盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現疲軟，跌幅2.06%，總成交額85.44億
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 13:04
台股今日電子零組件業類股表現疲軟，19日13:04相關指數下跌2.06%，總成交額85.44億元，大盤占比7.46%。
該產業上漲家數11、下跌家數92、平盤家數2。領跌個股穩得(6761-TW)19日13:04股價下跌6.4元，報97.6元，跌幅6.15%。
電子零組件類指數近5日下跌1.41%，櫃買市場加權指數下跌1.56%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子零組件類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-1.41%
|-1.56%
|近一月
|+0.96%
|+2.94%
|近三月
|+6.09%
|+10.48%
|近六月
|+20.18%
|+21.38%
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