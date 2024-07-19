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鉅亨速報

盤中速報 - 生技醫療股價指數類股表現疲軟，跌幅2.04%，總成交額96.46億

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 13:04

台股今日生技醫療業類股表現疲軟，19日13:04相關指數下跌2.04%，總成交額96.46億元，大盤占比8.42%。

該產業上漲家數4、下跌家數86、平盤家數2。領跌個股慧智(6615-TW)19日12:50股價下跌8.2元，報74.2元，跌幅9.95%。

生技醫療股價指數近5日上漲3.46%，櫃買市場加權指數下跌1.56%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 生技醫療股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +3.46% -1.56%
近一月 +2.59% +2.94%
近三月 +8.53% +10.48%
近六月 +7.5% +21.38%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22869.26-2.26%
慧智74.2-9.95%

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