盤中速報 - 生技醫療股價指數類股表現疲軟，跌幅2.04%，總成交額96.46億
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 13:04
台股今日生技醫療業類股表現疲軟，19日13:04相關指數下跌2.04%，總成交額96.46億元，大盤占比8.42%。
該產業上漲家數4、下跌家數86、平盤家數2。領跌個股慧智(6615-TW)19日12:50股價下跌8.2元，報74.2元，跌幅9.95%。
生技醫療股價指數近5日上漲3.46%，櫃買市場加權指數下跌1.56%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|生技醫療股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+3.46%
|-1.56%
|近一月
|+2.59%
|+2.94%
|近三月
|+8.53%
|+10.48%
|近六月
|+7.5%
|+21.38%
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