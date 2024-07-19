LVMH豪擲逾50億贊助巴黎奧運 火炬、獎牌與禮服一手包辦設計

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 14:49

2024 年夏季奧運會將於下周五 (26 日) 在法國巴黎舉行，全球多家時尚品牌成為贊助商，其中 LVMH 集團贊助 1.5 億歐元(約 50.1 億台幣)，讓巴黎奧運成為史上最時髦的運動盛事。自 1984 年來，奧運會的贊助情況發生了顯著變化，反映其經濟和品牌價值的增長。

本屆賽會有 15 個全球合作夥伴，中國的阿里巴巴，COLA-Cola&Mengniu 也位列其中，其中可樂蒙牛是中國蒙牛乳業和可口可樂的合資企業。

全球精品龍頭 LVMH 在去年 7 月 24 日宣布成為巴黎奧運和帕運會的合作夥伴，並表示將動用旗下品牌和工藝特色提供各方面的贊助，旗下 CHEVEMET 近日公佈與奧委會合作設計的奧運會和帕運會的獎牌。

獎牌正面環繞著多面光線，代表著被稱為巴黎的「光之城」，背面設計則結合奧運的發源地希臘和本屆主辦地巴黎的經典地標，左側為雅典衛城，右側加入艾菲爾鐵塔，同時也慶祝奧林匹克運動會在一個世紀後，重返法國首都巴黎。本屆巴黎奧運會共將頒發 5084 枚獎牌。

帕運會獎牌背面描繪從艾菲爾鐵塔腳下仰視的景色，上面刻有立體「Paris 2024」字樣，兩側更有視障人士通用的點字，象徵無障礙發展的同時，也向發明點字的法國人 Louis Braille 致敬。

此外，用於獎牌的行李箱也由 LVMH 設計，靈感來自該品牌的行李箱「Mal Coixfuse」。帶有獎牌展示空間的中央部分和兩個鉸鏈翼分別設有抽屜，可單獨存放 468 枚獎牌。

奧運火炬方面，法國設計師 Mathieu Rouhaneur 以法國巴黎塞納河的形象創作，接力火炬專用的行李箱也是由 LV 製造的。頂蓋內側有金色壓花裝飾並印有「Paris 2024」標誌。火炬箱將與 1.1 萬餘名火炬手一起穿越法國。

另外，在奧運會開幕式上所穿服飾則由百年男裝品牌 BERLUTI 負責，法國國家隊選手服裝則由潮牌新貴 Pigalle 的 Stephane Ashpool 設計。這些服裝是與運動服裝品牌 Le Coq Sportif 共同設計。三色是對球員多元文化的重新詮釋，設計融合了色彩和語言。它不僅會在游泳、網球、滑板、體操、網球和現代五項等 30 多項運動中出現，還會在訓練、媒體表演和頒獎儀式上佩戴。