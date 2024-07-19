盤中速報 - 橡膠工業類股表現疲軟，跌幅2.22%，總成交額5.60億
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 10:34
台股今日橡膠工業類股表現疲軟，19日10:34相關指數下跌2.22%，總成交額5.60億元，大盤占比0.21%。
該產業上漲家數0、下跌家數10、平盤家數1。領跌個股南帝(2108-TW)19日10:34股價下跌2.15元，報40.1元，跌幅5.09%。
橡膠工業近5日上漲1.15%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|橡膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.15%
|-4.07%
|近一月
|-1.85%
|+2.82%
|近三月
|+3.29%
|+15.26%
|近六月
|+13.8%
|+35.82%
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