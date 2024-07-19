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鉅亨速報

盤中速報 - 橡膠工業類股表現疲軟，跌幅2.22%，總成交額5.60億

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 10:34

台股今日橡膠工業類股表現疲軟，19日10:34相關指數下跌2.22%，總成交額5.60億元，大盤占比0.21%。

該產業上漲家數0、下跌家數10、平盤家數1。領跌個股南帝(2108-TW)19日10:34股價下跌2.15元，報40.1元，跌幅5.09%。

橡膠工業近5日上漲1.15%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 橡膠工業 集中市場加權指數
近一週 +1.15% -4.07%
近一月 -1.85% +2.82%
近三月 +3.29% +15.26%
近六月 +13.8% +35.82%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23029.59-1.58%
南帝40.4-4.38%

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