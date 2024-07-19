盤中速報 - 水泥工業類股表現疲軟，跌幅2.06%，總成交額7.20億
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 10:34
台股今日水泥工業類股表現疲軟，19日10:34相關指數下跌2.06%，總成交額7.20億元，大盤占比0.27%。
該產業上漲家數0、下跌家數7、平盤家數0。領跌個股東泥(1110-TW)19日10:33股價下跌0.6元，報22.2元，跌幅2.63%。
水泥工業近5日下跌1.64%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|水泥工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.64%
|-4.07%
|近一月
|+1.24%
|+2.82%
|近三月
|+3.75%
|+15.26%
|近六月
|+8.43%
|+35.82%
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