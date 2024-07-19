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鉅亨速報

盤中速報 - 水泥工業類股表現疲軟，跌幅2.06%，總成交額7.20億

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 10:34

台股今日水泥工業類股表現疲軟，19日10:34相關指數下跌2.06%，總成交額7.20億元，大盤占比0.27%。

該產業上漲家數0、下跌家數7、平盤家數0。領跌個股東泥(1110-TW)19日10:33股價下跌0.6元，報22.2元，跌幅2.63%。

水泥工業近5日下跌1.64%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 水泥工業 集中市場加權指數
近一週 -1.64% -4.07%
近一月 +1.24% +2.82%
近三月 +3.75% +15.26%
近六月 +8.43% +35.82%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23021.5-1.61%
東泥22.3-2.19%

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