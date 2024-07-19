健康亮紅燈？越共總書記接受治療 國家主席代理工作

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:58

越通社周四（18 日）發布《越共中央政治局關於阮富仲總書記健康狀況的通知》，稱近期按越共中央保健委員會的要求，總書記阮富仲既指導工作，又接受治療和保健服務。

越共中央政治局、書記處、各主要領導同志和中央書記處書記，已直接指導各專業機構調集教授、醫生、醫務人員、頂級專家，創造最為便利的條件，為阮富仲治療。

截至目前，因需為阮富仲集中接受積極治療優先安排時間，確保越共中央委員會、政治局和書記處的總體指導調控工作的要求，根據越共第十三屆中央委員會、政治局和書記處的工作制度，政治局指令越共中央政治局委員、國家主席蘇林按政治局規定的責任和權限，負責指導越共中央委員會、政治局和書記處的工作。

越共中央政治局呼籲「全黨、全民和全軍絕對信任黨的領導、國家的管理，加強團結一致，同心協力，繼續發揮國家所取得的重要成果和成就，努力奮鬥戰勝一切困難和挑戰，完成好越共十三大提出的各項目標；維護政治穩定，牢牢捍衛獨立主權、領土完整、國家安全，保障社會安全秩序，推進經濟社會發展，關照好人民的物質和精神生活」。