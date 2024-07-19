盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.21%，總成交額85.41億
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 10:04
台股今日光電業類股表現疲軟，19日10:04相關指數下跌2.21%，總成交額85.41億元，大盤占比3.96%。
該產業上漲家數4、下跌家數64、平盤家數0。領跌個股正達(3149-TW)19日10:03股價下跌2.9元，報27.2元，跌幅9.63%。
光 電 業近5日下跌1.18%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|光 電 業
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.18%
|-4.07%
|近一月
|+6.88%
|+2.82%
|近三月
|+21.98%
|+15.26%
|近六月
|+21.52%
|+35.82%
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