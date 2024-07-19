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鉅亨速報

盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.21%，總成交額85.41億

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 10:04

台股今日光電業類股表現疲軟，19日10:04相關指數下跌2.21%，總成交額85.41億元，大盤占比3.96%。

該產業上漲家數4、下跌家數64、平盤家數0。領跌個股正達(3149-TW)19日10:03股價下跌2.9元，報27.2元，跌幅9.63%。

光 電 業近5日下跌1.18%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 光 電 業 集中市場加權指數
近一週 -1.18% -4.07%
近一月 +6.88% +2.82%
近三月 +21.98% +15.26%
近六月 +21.52% +35.82%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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