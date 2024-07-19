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鉅亨速報

盤中速報 - 其 他類股表現疲軟，跌幅2.15%，總成交額33.00億

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 10:04

台股今日其他業類股表現疲軟，19日10:04相關指數下跌2.15%，總成交額33.00億元，大盤占比1.53%。

該產業上漲家數7、下跌家數42、平盤家數2。領跌個股裕慶-KY(6957-TW)19日10:00股價下跌12元，報246.0元，跌幅4.65%。

其 他近5日上漲2.38%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 其 他 集中市場加權指數
近一週 +2.38% -4.07%
近一月 +1.99% +2.82%
近三月 +4.99% +15.26%
近六月 +8.63% +35.82%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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裕慶-KY246-4.65%

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