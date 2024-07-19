盤中速報 - 其 他類股表現疲軟，跌幅2.15%，總成交額33.00億

台股今日其他業類股表現疲軟，19日10:04相關指數下跌2.15%，總成交額33.00億元，大盤占比1.53%。

其 他近5日上漲2.38%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。